Casas em cidade da Itália estão sendo vendidas por R$ 4 cada

Parece até brincadeira, mas não é. Acredite, você pode comprar uma casa em uma vila na Itália pela bagatela de 1 euro (cerca de R$ 4 na cotação desta terça, 30). Ollolai, uma comunidade italiana da região da Sardenha, província de Nuoro, está com centenas de casas abandonadas à venda pela quantia de apenas 1 euro cada, informa a CNN.

A oferta é porque Ollolai corre o risco de se tornar uma cidade fantasma e há um plano de rejuvenescer a comunidade. No último meio século, a população local diminuiu de 2.250 pessoas para 1.300, com pouquíssimos bebês nascidos a cada ano. O prefeito explica: “Minha meta é resgatar as nossas tradições e não cair no esquecimento. O orgulho é a nossa força. Sempre fomos pessoas resistentes e não permitiremos que a nossa cidade morra“.

As 200 casas que estão à venda estão caindo aos pedaços e os moradores devem se comprometer a fazer uma reforma nelas dentro de três anos, que custará cerca de R$ 80 mil cada.

Partiu, Itália?

Fonte: Vírgula UOL