Casaram! Bruno Gissoni e Yanna Lavigne surpreendem fãs com cerimônia surpresa

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni

Bruno Gissoni e Yanna Lavigne não faz muito tempo estavam separados e decidiram retomar o relacionamento. Agora, os atores surpreenderam os fãs ao aparecerem casados.

A cerimônia rolou no domingo (27), em um sítio em Praia Grande, na Iha De Itacuruçá, no Rio. O local é o mesmo em que aconteceu a festa de um ano de Madalena, filha do casal.

Quem revelou a notícia foi a mãe do ator, que postou uma foto no Instagram. “Momento de muita MUITA MUITA EMOÇÃO! #casamentosurpresa #brunoeyanna”, escreveu a Ana Paula.

Bruno Gissoni, Yanna Lavigne e Madalena

Fonte: Vírgula UOL