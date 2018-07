Casamento forte: lituanos vencem no carregamento de esposa

Carregamento de esposa

Leia maisFora do Brasil, crianças caem no chão ao ouvir “Neymar” durante …

Um total de 53 homens carregaram suas esposas ou parceiras sobre os ombros e partiram em uma corrida de uma hora na pequena cidade finlandesa de Sonkajarvi, no sábado, enquanto milhares de fãs aplaudiam nas arquibancadas.

Vytautas Kirkliauskas e Neringa Kirkliauskiene, pais de dois filhos, da Lituânia, venceram. O Campeonato Mundial de Carregamento de Esposas,em seu 23º ano, atrai milhares de visitantes para a cidade de 4.200 pessoas e conquistou seguidores em todo o mundo.

Existem competições oficiais de qualificação em países como Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Estônia. No sábado, 53 casais de 13 países participaram da competição, disseram os organizadores.

A idéia de levar a mulher como esporte foi inspirada na lenda do século 19 de Ronkainen, o ladrão, que testou os membros aspirantes de sua gangue forçando-os a carregar sacos de grãos ou porcos vivos em um circuito similar, que inclui correr, passar por uma piscina escorregadia e ultrapassar obstáculos.

Um casamento forte deste, bicho.

Fonte: Vírgula UOL