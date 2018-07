Casamento de criança de 11 anos com homem choca na Malásia

Casamento de homem com criança

Leia maisAtor de ‘Harry Potter’ zoa Neymar Jr. no Twitter e os brasileiros …

As autoridades da Malásia estão investigando o casamento entre uma menina tailandesa de 11 anos e um muçulmano malaio de 41 anos, incluindo elementos de possível “aparência sexual” no caso, disse o vice-primeiro-ministro.

O caso provocou indignação pública e pedidos generalizados de casamento de crianças, proibidas no país predominantemente muçulmano.

Acredita-se que o comerciante de sucata Che Abdul Karim Che Abdul Hamid tenha se casado secretamente com a menina – uma cidadã tailandesa que mora com seus pais na Malásia – como sua terceira esposa na Tailândia, e o caso tornou-se público depois que uma de suas esposas apresentou uma queixa. polícia.

As meninas muçulmanas menores de 16 anos podem se casar com o consentimento da corte Shariah e seus pais na Malásia. Homens muçulmanos na Malásia podem se casar com quatro esposas.

A lei tailandesa estabelece a idade mínima legal para o casamento aos 17 anos, embora os tribunais possam permitir o casamento de indivíduos mais jovens, se houver um motivo apropriado. As razões, no entanto, não estão definidas na lei.

Fonte: Vírgula UOL