Casal vende tudo para velejar pelo mundo, mas barco afunda

Barco afundou

Um casal do Colorado, nos Estados Unidos, vendeu todas as suas posses de uma toda para viverem em um barco e velejarem pelo mundo.

Porém, Nikki Walsh e Tanner Broadwell perderam tudo, depois que o barco em que moravam afundou no oceano na costa da Flórida, informou a CBS.

A embarcação se chocou com uma estrutura submersa e o barco afundou. A viagem durou apenas dois dias.

O casal foi capaz de pegar alguns itens antes de fugir para um bote de segurança. A principal preocupação que o casal teve foi salvar o seu pug, Remy.

“Eu tinha colocado um colete salva-vidas nele. Ele estava tremendo, ele estava com medo”, disse Walsh. “Eu estava tremendo. Tudo o que já tivemos já se foi. Tudo para o qual trabalhamos desapareceu”, afirmou.

Walsh, Broadwell e Remy foram transportados de volta para a costa e estão bem.

Fonte: Vírgula UOL