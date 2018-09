Casal só come frutas e não escova os dentes há dois anos

Casal só come frutas

A arquiteta de interiores Tina Stoklosa, originária de Varsóvia, na Polônia, de 39 anos, e seu noivo Simon Beun, 26, de Izegem, na Bélgica não escova os dentes há dois anos porque eles só comem frutas.

A mulher alega que não come nada além de frutas por cinco anos e diz que sua dieta extrema a faz “se sentir bem”.para comer fora.

O casal, que mora em Bali, come entre 2 mil e 4 mil calorias e mastiga até 30 bananas em um dia – enquanto sacia a sede com água de coco.

“Eu era envolvido em ciclos de compulsão alimentar e dieta, sentindo-se mais impotente a cada ano. Enquanto pesquisava uma receita de smoothie verde pela primeira vez – eu encontrei uma garota online que só comia frutas e então eu encontrei um grupo inteiro de pessoas comendo dessa maneira e se chamando de fruitarianos”, disse Stoklosa.

“A grande maioria deles parecia incrivelmente saudável e tinha tanta energia que eles escolheram para serem atletas. Fiquei intrigado e decidi fazer uma semana de perda de peso antes do Natal para limpar apenas com frutas”, lembrou.

“Eu me senti incrível naquela semana – leve, otimista, mesmo alta, eu estava andando 30 centímetros acima do solo – parecia que eu estava apaixonada por tudo. Essa dieta valeu a pena, mesmo para o jogo mental. Eu decidi nunca mais voltar à comida normal”, disse.

Fonte: Vírgula UOL