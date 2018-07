Casal perde férias na Grécia depois de sumir passaportes dentro do avião

As primeiras férias internacionais do casal Lewis Mundy e Kimberley Floyd terminaram antes mesmo de começar por causa de um incidente nada comum: eles perderam os passaportes dentro do avião.

Rumo à Grécia, os ingleses colocaram os documentos no bolso onde geralmente ficam as revistas nas aeronaves. Ao desembarcarem, esqueceram de pegar e não foram autorizados a voltar ao avião para procurar. Equipes da companhia aérea disseram ter olhado, mas não encontraram nada.

Segundo o site Mirror, o casal foi forçado a embarcar de volta à Inglaterra meia hora depois de pousarem sem nem terem a chance de ver as belas praias gregas. “Tínhamos reservas de uma semana em um hotel cinco estrelas em Mykonos. Mas, foi tudo perdido”, disseram.

Fonte: Vírgula UOL