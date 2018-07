Casal encontra mensagem de antigos moradores ao reformar banheiro

Um casal de americanos encontrou uma mensagem engraçada ao reformar o banheiro da casa que comprou na Califórnia, nos Estados Unidos.

A mensagem, escrita em papel colado no cimento atrás dos azulejos do banheiro, tinha fotos do casal que morava ali e do coelho de estimação da família. “Oi. Nós reformamos este banheiro em 1995. Se você está lendo isto é porque você esta remodelando de novo. O que tem de errado com o jeito de fizemos?!”, diz a mensagem.

Fonte: Vírgula UOL