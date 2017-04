Casal em relacionamento à distância cria perfil com fotos que se completam

Os fotógrafos Becca e Dan estão juntos, mas não da maneira como você deve estar imaginando. Vivendo um relacionamento à distância por foça das circunstâncias, o casal encontrou na fotografia um meio para aliviar a saudade e manter a sintonia lá em cima.

No perfil @halfhalftravel, Becca e Dan postam fotos cujas metades se completam, ainda que em cantos opostos do mundo. Às vezes, o clique de Dan vem de São Francisco, nos Estados Unidos, enquanto Becca registra algo semelhante em Portugal.

O resultado são fotos que, editadas, parecem ter sido tiradas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Jeitinho criativo de dar aquela segurada na saudade! Para acompanhá-los, basta se juntar aos mais de 14 mil seguidores do casal, lá no Instagram.

Veja as melhores fotos abaixo:

Fonte: Vírgula UOL