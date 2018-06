Casal é flagrado fazendo sexo em roda-gigante e vídeo cai na web

Imagens foram divulgadas na web

Um casal foi flagrado fazendo sexo em uma roda-gigante de 65 metros de altura em Yaroslavl, na Rússia. Outras pessoas que estavam aproveitando a atração, no caso a roda-gigante, ficaram surpresos ao ouvir e ver o que se passava na “cabine do amor”. O casal foi filmado por pessoas no local e as imagens estão bombando na web. As informações foram compartilhadas pelo site Mirror.

A polícia está investigando o ocorrido e como as imagens se propagaram na internet. “O que eles fizeram não foi muito espero” disse Denis Alekseev, operador da roda-gigante.

Fonte: Vírgula UOL