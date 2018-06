Casal é flagrado fazendo sexo dentro de avião

Um casal foi flagrado fazendo sexo durante um vôo. O vídeo foi postado no Twitter por Kiley Tully que alegou que o vídeo foi gravado por seus pais em uma viagem ao México.

‘Minha mãe e meu pai estavam apenas tentando fazer uma viagem pacífica ao México e então me enviaram isso’.

No vídeo, o casal segura um telefone e filma o casal atrás deles.

Aparentemente sem se importar com os outros passageiros no avião, uma mulher parece estar montada em seu assento na parte de trás do avião.

A câmera então atravessa a cabine da pequena aeronave para revelar os outros passageiros, nenhum dos quais parece ter visto o que está acontecendo.

O vídeo já foi visto 3,25 milhões de vezes, embora não esteja claro exatamente para onde os pais de Tully estavam voando no México.



Fonte: Vírgula UOL