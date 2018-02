Casal do ano, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha fazem vídeo fofo no Instagram

Instagram, Casal passeia pelo Rio de Janeiro

A jornalista Fátima Bernardes e o político Túlio Gadelha são um dos casais mais queridinhos dos últimos tempos. E não é à toa. Fátima e Túlio parecem felizes, trocam declarações nas redes sociais, viajam e comparecem a eventos juntos. Esse fim de semana entra para conta de mais um momento fofo do casal, compartilhado no Instagram de Túlio. Fátima e o pernambucano estão no carro e trocam beijinhos no ar ao som de uma música.

Leia maisDe biquíni e aplique, Anitta encerra carnaval no Rio com Bloco …Mulher passou por mutilação genital aos 15 anos e luta pelo fim …

“Minha parceira”, escreveu Túlio. O casal está passeando no Rio de Janeiro.

20 anos do Viagra: veja curiosidades do azulzinho

1 de 5

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

20 anos do Viagra

O urologista e diretor do Centro de Próstata em Londres, Roger Kirby, afirmou que tomar viagra diariamente após cirurgia para remoção de tumor na próstata ajuda na recuperação. Por experiência própria, Kirby disse que o azulzinho melhora a circulação no pênis e ajuda a retomar a função erétil

Créditos: Pixabay

20 anos do Viagra

Segundo a psicóloga sexual Jo Coker, quando o Viagra foi lançado, pessoas pensaram que ele poderia ser a solução instantânea para a vida sexual. “Não podemos esquecer que existem duas pessoas em um relacionamento e a decisão de tomar um medicamento como esse precisa ser discutida antes entre o casal”, afirmou. “Muitas mulheres após os 60 anos lidam com sintomas da menopausa que diminuem libido. A última coisa que elas querem é que o relacionamento seja focado em sexo”, acrescentou.

Créditos: Pixabay

20 anos do Viagra

O pesquisador Mike Wyllie estava no comando da farmacêutica Pfizer quando o Viagra foi lançado. “Viagra, para a finalidade que é usado hoje, foi uma descoberta por acidente. O medicamento foi originalmente desenvolvido para tratar problemas no coração” contou. Mas, segundo o pesquisador, um dos efeitos adversos foi a ereção do pênis. Na época, o azulzinho quase não é levado ao mercado, por uma preocupação da empresa em “vender sexo”, segundo Wyllie

Créditos: Pixabay

20 anos do Viagra

Lorraine Grover, psicóloga sexual, disse: “um em cada 10 homens sofre disfunção erétil e muitos dizem que o Viagra é uma solução fantástica. Mas a substância só funciona para 70% dos homens”. Segundo ela, homens que não conseguem tratar o problema com a pílula apresentam problema de nervos. Paras os homens que não podem consumir Viagra por problemas de saúde, ou que não alcançam ereção usando o medicamento, existem opções como injeção no pênis para melhorar a circulação, bombas de sucção e anéis que seguram o sangue na região, segundo ela

Créditos: Wikimedia Commons

20 anos do Viagra

O urologista da Universidade de Londres, David Ralph, reconhece a importância do Viagra no tratamento contra disfunção erétil, mas afirmou que gels, célula tronco e ondas de choque devem substituir o azulzinho no futuro. “Estou trabalhando em um gel que é uma alternativa ao Viagra, para quem não pode tomar a pílula. O produto é aplicado no pênis e faz com que o fluxo de sangue aumente”, explicou.

Créditos: Pixabay

Mais galerias

Inacreditável

Mulher sente incômodo e descobre 14 vermes no olho

Inacreditável

Reto de homem cai após ele ficar na privada por meia hora

Saúde

Mitos e verdades sobre a vacina contra febre amarela

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL