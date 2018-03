Casal descobre que havia se cruzado 11 anos antes de se conhecer ao ver fotos antigas

Reprodução Casal se cruzou 11 anos antes de se conhecerem

Uma história de um casal chinês acabou viralizando e pelo melhor dos motivos! Enquanto vasculhavam fotos antigas, Ye e Xue, de Chengu, na China, se surpreenderam ao descobrir que haviam se cruzado 11 anos antes de se conhecerem, no ano 2000.

Reprodução Foto tirada pelo marido

Eles até chegaram a ser fotografados juntos, porque estavam no mesmo lugar e no mesmo momento. Tá achanado pouco? Vale lembrar que a China tem 1 bilhão de habitantes e eles não estavam na cidade natal, onde nasceram e cresceram.

Reprodução E olha ele ali na foto da mulher que viria a ser sua esposa

Onze anos depois, eles se encontraram, casaram e tiveram filhos. A foto que comprova tudo foi encontrado na casa da mãe de Xue. O casal contou sua história na internet e conteúdo viralizou. Impressionante o destino, não é?!

Reprodução Juntinhos!

Fonte: Vírgula UOL