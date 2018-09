Casal de pinguins gays ‘sequestra’ filhote

Um casal de pinguins gays “sequestrou” um filhote no Zoológico Odense, na Dinamarca, enquanto os pais foram nadar, de acordo com um funcionário do zoológico.

A zeladora, Sandie Hedgegard Munck, disse que os pinguins gays queriam ser pais e provavelmente pensaram que a mãe e o pai da espécie estavam sendo negligentes, de acordo com a emissora dinamarquesa DR.

“Os pais desapareceram e o filhote foi simplesmente sequestrado”, disse Munck, notando que ela acha que a negligência estava por parte do pai no casal de pinguins.

“Eu sei que a fêmea é muito carinhosa com o filhote e ela também é muito agressiva se ficarmos muito perto da sua cria”, disse Munck.

O zoológico devolveu o filhote aos pais biológicos.

Veja fotos dos pinguins gays:

