Casal cai de penhasco ao tentar tirar selfie em Portugal

Casal foi encontrado por pescadores

Um casal caiu de um penhasco na Praia dos Pescadores, em Portugal, ao tentar tirar selfie. O jornal Correio da Manhã noticiou o caso. Segundo a publicação, a equipe de resgate de Cascais, perto de Lisboa, informou que a mulher tinha 30 anos e o homem 40. “Tudo indica que eles caíram quando estavam tentando tirar uma selfie”, informou Rui Pereira Terra, responsável pelo time de resgate.

Os nomes das vítimas não foram divulgados, apenas as nacionalidades, sendo uma pessoa da Austrália e outra da Inglaterra. Os corpos foram descobertos por pescadores que descreveram a situação como “cena de horror”. A praia é um destino famoso, localizado a apenas 30 quilômetros da capital portuguesa. Ela é cercada por penhascos e paredes que chegam a 40 metros de altura. Essa não é a primeira vez que turistas caem do local.

Fonte: Vírgula UOL