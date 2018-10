Casa roubada, problema de saúde e boato de separação: os últimos anos de Shakira

(Foto: divulgação) Shakira

Shakira, a Rainha do Pop colombiana está chegando ao Brasil para dois shows da turnê El Dorado World Tour. A primeira apresentação acontece neste domingo, 21, no Allianz Parque, em São Paulo e a segunda na terça-feira, 23, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Antes de subir aos palcos e fazer todo mundo cantar e dançar aos sons de Estoy Aquí, Hips Don’t Lie, Clandestino, Deja Vu e Waka Waka, é preciso saber que os últimos anos de Shakira não foram nada fáceis.

Por exemplo: ela teve um gravíssimo problema nas cordas vocais, foi acusada de sonegação fiscal na Espanha, ladrões entraram em sua casa em Barcelona e surgiram boatos de que seu casamento com o jogador Gerard Piqué estava acabando.

Tem que ser uma guerreira para suportar tudo isso. E Shakira foi. Enfrentou de frente.

Confira abaixo esses momentos tensos que antecedem os seus shows no Brasil:

Boatos de separação

A imprensa espanhola abalou o mundo com a notícia de que Shakira e Piqué estariam se separando, mas foi apenas boato. No dia seguinte, o maridão fez um post todo apaixonado para a esposa no Instagram. O amor continua no ar.

Casa roubada

Ladrões invadiram a casa de Shakira e Piqué em Barcelona. Por sorte o casal estava viajando e não se encontrava na residência. Ao final, não foi relatado o que foi roubado.

Acusada de sonegação fiscal

A Agência Tributária Espanhola denunciou Shakira ao Ministério Público por, supostamente, ter cometido um crime fiscal entre 2011 e 2014. Segundo a acusação, a cantora deveria ter declarado que morava na Espanha durante esse período e deveria ter pago impostos ao governo pela maior parte dos lucros que obteve nessa época, o que não aconteceu.

Adiamento de shows

Em 2018, Shakira teve que adiar duas vezes alguns shows do começo da turnê El Dorado por conta de uma hemorragia nas cordas vocais.

Tratamento de saúde

Para cuidar da hemorragia nas cordas vocais, Shakira optou por um tratamento com corticosteroides e repouso, em vez de sofrer uma intervenção. Ela não quis operar por medo de perder seu tom de voz, risco que a cirurgia apresentava.

