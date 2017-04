Casa de vidro funciona como ateliê de vitrais em meio à mata

Leia mais

Para muitos artistas, ter um lugar dedicado ao trabalho é vital para seu ofício. Neile Cooper é um deles. Ela construiu um pequeno “santuário” para ela criar sua arte de vitrais em Mohawk, Nova Jersey.

“À primeira vista, não há dúvida sobre o que Cooper faz, porque todo o exterior é coberto por seus desenhos! São vitrais espetaculares em uma miríade de imagens coloridas que vai sua base ao telhado.

Chamada de Glass Cabin (cabine de vidro), a inspiração na natureza está espalhadas por todos os lugares. Figuras como flores, caracóis, cogumelos e pássaros marcam presença. Contra um fundo de árvores, a cabine parece um lugar mágico para trabalhar e inspirar.

A artista diz que trata-se de um “projeto de sonho” e eco-friendly. “É feita quase inteiramente de materiais recuperados”, afirmou ao Creators. Além do site da Vice, o My Modern Met também creditou Design You Trust e Colossal.

Fonte: Vírgula UOL