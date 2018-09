Casa de Rihanna é invadida pela segunda vez em menos de quatro meses

Rihanna

Leia maisÓculos diferentões surgem na passarela de Paris e devem bombar no …Padma Lakshmi, apresentadora do ‘Top Chef’, revela estupro aos 16 …

A casa de Rihanna em Hollywood Hills foi invadida pela segunda vez, informou o Yahoo! Entertainment. A primeira vez que isso aconteceu foi em maio deste ano. Um homem passou 12h na casa, até ser encontrado pela assistente da cantora.

Na última terça-feira (25), o Departamento de Polícia de Los Angeles respondeu um chamado de roubo na casa. O sistema de segurança da casa tinha sido acionado. A propriedade foi roubada, mas ninguém estava em casa no momento do assalto.

A casa foi comprada no ano passado, por US$ 6,8 milhões.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Banheiro do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Cozinha do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Lobby de entrada do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Vista do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Quarto do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Sala do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Rihanna

Créditos: Divulgação

Banheiro do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Cozinha do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Lobby de entrada do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Vista do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Quarto do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Sala do apartamento que Rihanna mora em NY

Créditos: Divulgação

Rihanna

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Melhores sorvetes de Nova York

Casa Cor 2018

Estantes: rainhas da decoração

Mais galerias

Melhores sorvetes de Nova York

Casa Cor 2018

Estantes: rainhas da decoração

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1251336’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL