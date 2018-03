Casa de Anitta é transformada para festa de aniversário

(Foto: reprodução/ Instagram)

Anitta completará 25 anos de idade na próxima sexta-feira, 30 de março. Só que a poderosa não esperava chegar de uma turnê realizada neste fim de semana e encontrar a sua casa, na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro, toda transformada para a festa de aniversário.

“Estou chocada como transformaram a minha casa. Vocês não tem noção do que estou vendo”, disse a cantora pelo Instagram Stories ao se deparar com um palco, luzes, cases, treliças e equipamentos musicais empilhados no chão de seu jardim.

Anitta aproveitará a data e gravará o clipe da música Indecente na festa de aniversário. Confira como está a casa da cantora:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Fonte: Vírgula UOL