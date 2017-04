Cartão Verde para Rodrigo Caio, do São Paulo

O lance de jogo limpo (fair play) que envolveu o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista, repercutiu tanto quanto a vitória do Corinthians neste domingo (16), no Morumbi. O atacante alvinegro Jô tentou chegar na bola, mas o tricolor protegeu até a aproximação do goleiro Renan Ribeiro, que acabou recebendo um pisão do próprio companheiro, dentro da área. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira aplicou o cartão amarelo para Jô, mas, prontamente, Rodrigo Caio admitiu que o responsável pelo lance foi cometido por ele. O juiz então anulou o cartão dado a Jô.

Na Copa Verde de 2017, as atitudes como a de Rodrigo Caio são reconhecidas por meio do Cartão Verde, novidade do torneio com o intuito de premiar ações a favor do jogo limpo. A competição, que reúne clubes das regiões Norte e Centro Oeste, está nas Semifinais. Até agora já foram aplicados 10 Cartões Verdes. Os primeiros jogadores a receberem o incentivo foram Thiago Eleutério, zagueiro do Rio Branco-ES, e Balão Marabá, volante do Santos-AP, ainda na Primeira Fase da competição.

– A atitude de Rodrigo Caio é para se levar realmente como exemplo, que estamos precisando no futebol. Estamos vivendo muito da malandragem e isso tem prejudicado o espetáculo. Pênaltis que os jogadores simulam, por exemplo, e, infelizmente, não é tão fácil para o árbitro identificar. Se todo mundo ajudar, o espetáculo vai ser melhor. Os resultados serão mais justos. Trabalhamos para uma arbitragem melhor, mas acho que também precisamos trabalhar o outro lado, que é menos malandragem no futebol – opinou o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Marcos Marinho.

Rodrigo Caio minimizou a ação dizendo que não fez nada demais, apenas o que deveria fazer. Já Carille, treinador do Corinthians, exaltou a atitude do atleta do tricolor paulista em texto publicado no site da equipe alvinegra.

– Que legal a postura do Rodrigo Caio! O Tite cobrava muito para os jogadores não serem malandros e, em um clássico, em que cada um estava buscando o seu, ele teve uma atitude muito legal.

Um lance que chamou muita atenção nesta Copa Verde foi protagonizado por outro Rodrigo, do Luziânia. Em jogo contra o Rondoniense, válido pela Segunda Fase, o atleta confirmou a penalidade máxima marcada pelo árbitro contra o próprio time. Os cartões verdes também são relatados nas súmulas.