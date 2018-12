Carros monstros são atrações em São Paulo neste sábado

(Foto: divulgação) Monster Jam

Quem jogava o game Rock & Roll Racing, do Super NES, vai se divertir horrores neste sábado, 15, em São Paulo, porque o Monster Jam, o maior espetáculo de ação em quatro rodas do mundo chega à Arena Corinthians com duas apresentações: às 14h e às 20h.

São trucks gigantes, monstruosos e turbinados com aproximadamente três metros de altura, cinco metros de comprimento e peso de seis toneladas cada se enfrentando em provas que mesclam manobras radicais, altura e distância de cada salto. A adrenalina será 100%.

E antes da festa começar, na parte da manhã ocorrerá a Pit Party, momento em que os fãs poderão encontrar os pilotos e os trucks, tirar fotos e pedir autógrafos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Bradesco, na bilheteria do Teatro Opus e pelo site da Uhuu.

SERVIÇO:

Monster Jam em São Paulo

Quando: Dia 15 de dezembro de 2018 – Sábado, às 14h e 20h

Onde: Arena Corinthians (Avenida Miguel Ignácio Curi, 111 – Itaquera, São Paulo / SP)

Capacidade: 30.000

Ingressos: de R$ 40 a R$ 500

Ingressos online: uhuu.com

