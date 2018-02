Carros alegóricos já estão na Sapucaí para desfile das campeãs

Rainha de bateria e ritmistas desfilam pela Beija-Flor, de novo campeã Reuters/Pilar Olivares/Direitos Reservados

As seis escolas de samba do Grupo Especial que se apresentam na noite deste sábado (17) na Passarela do Samba, na Avenida Marquês de Sapucaí, já estão posicionadas ao longo da pista central da Avenida Presidente Vargas. Os carros alegóricos das seis primeiras colocadas no carnaval já se encontram na área de desfile para que as equipes de cada agremiação possam fazer retoques e ajustes naqueles que tenham sofrido alguma avaria no retorno aos barracões após a apresentação oficial no domingo e na segunda-feira (11 e 12).

Pela ordem, a Mocidade Independente de Pare Miguel, às 21h15, será a primeira escola a voltar à avenida. Em seguida, desfilam a Mangueira, a Portela, a Acadêmicos do Salgueiro, a Paraíso do Tuiuti e a Beija-Flor de Nilópolis, a campeã do carnaval deste ano. O desfile das campeãs será transmitido, ao vivo, pela TV Brasil.

Policiamento

A prefeitura informou que Guarda Municipal do Rio de Janeiro já colocou em prática o esquema de policiamento na região do desfile, com interdições de trânsito na Avenida Presidente Vargas. O planejamento operacional prevê também o apoio a diversos blocos de carnaval que desfilam de hoje até domingo (18), em todas as regiões da cidade.

O esquema no Sambódromo conta com 790 guardas municipais, dos quais 300 vão atuar nos pontos de bloqueio de trânsito definidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego no entorno e nos acessos à Passarela do Samba. Os emais guardas cuidarão do ordenamento urbano e do patrulhamento em geral.

Desfile de Blocos

De acordo com a Guarda Municipal, 1.200 agentes farão patrulhamento, controle e fiscalização do trânsito nas vias por onde vão passar 22 blocos, em diversos bairros da cidade neste fim de semana, além dos desfiles da Intendente Magalhães, no bairro de Campinho, na zona norte.

As ações são integradas com órgãos de segurança e da prefeitura do Rio, com apoio da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques e a Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb), por meio do programa Lixo Zero.

Neste sábado, o efetivo estará no blocos das Poderosas, da cantora Anitta, que já está concentrado na Avenida Presidente Antonio Carlos, no centro; Mistura de Santa Teresa, em Santa Teresa; Bafafá, em Ipanema; Sem Saída, em Botafogo; Mulheres de Chico, no Leme; Bater Funk, no Recreio dos Bandeirantes; além de Kizomba, Berço do Samba, Embaixadores da Folia e Vaca Atolada, que saem em diferentes pontos da Lapa.

Neste domingo (18), o esquema de segturança acompanhará o Monobloco, no Aterro do Flamengo; o Fofoqueiros de Plantão, no Jardim Botânico; o Bonde da Folia, em Santa Teresa; o Boka de Espuma, em Botafogo; o Quem Vai, Vai, Quem Não Vai, Não Cagueta, na Ilha do Governador; o Tô no Recreio e o Seu Veneno Me Alimenta, no Recreio dos Bandeirantes.; o Tamo Junto in Folia, em Padre Miguel; e Virilha de Minhoca, em Bangu.

Fonte: Agência Brasil