Carro invade calçadão e atropela pedestres em Copacabana

Um carro invadiu o calçadão da Avenida Atlântica, na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e atropelou pelo dez pessoas por volta das 20h. Segundo testemunhas, o motorista do veículo fugiu após o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que está com equipes no local, por volta das 21h30 oito feridos já tinham sido removidos e encaminhados para os hospitais municipais Miguel Couto, no Leblon, e Souza Aguiar, no Centro. Dois dos feridos são crianças. Os atendimentos a feridos continuam no local.

No momento do acidente, o Calçadão de Copacabana estava repleto de turistas e moradores da cidade, na rua e nos quiosques ao longo da orla.

*Com informações de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional

Fonte: Agência Brasil