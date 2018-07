Carro de bebê invade pista de veículos na Inglaterra

Que susto! Uma motorista, que tem uma câmera em seu carro, filmou o momento assustador em que um carrinho de bebê invade a via, na Inglaterra.

Leia maisAdolescente que sofria bullying chega à formatura cercada de mais …

Em segundos, o carrinho com um bebê dentro desce sozinho da calçada. Logo em seguida, a mãe aparece correndo para pegar o filho. No Facebook, Rebecca Moran, a motorista, escreveu: “Fiquei muito assustada e chorei pelo resto do caminho. Acidentes acontecem e acho que esta mãe ficou tão triste quanto eu”.

Fonte: Vírgula UOL