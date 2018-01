Carro com todo o equipamento de Caetano Veloso é roubado na Bahia

(Foto: divulgação)

Nesta noite de domingo, 14, o carro que transportava os equipamentos de shows de Caetano Veloso foi roubado na Bahia. O veículo passava pela região de Itacaré quando criminosos armados renderam o motorista e levaram o carro.

A empresária de Caetano, Paula Lavigne, contou ao G1 como aconteceu: “O motorista que presta serviço para equipe parou para jantar em um restaurante em Maraú quando foi abordado por homens fortemente armados. Roubaram o carro, que levava uma espécie de trailer acoplado com todo o equipamento, até o celular dele. Graças a Deus ele está bem”.

Dentre os equipamentos roubados, estão dois violões, um violoncelo, um baixo, um teclado, toda a parte de iluminação, telão, figurinos e cenários. “Foram roubados equipamentos que têm valor afetivo, como o violão do Caetano“, disse Lavigne ao G1.

Caetano Veloso

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea / AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Fonte: Vírgula UOL