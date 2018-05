Carol Dantas fala sobre engravidar de Neymar Jr: “Achei que minha vida tinha acabado”

Carol Dantas

Carol Dantas participou de uma entrevista em um canal de Youtube e relembrou a gestação de Davi Lucca, seu filho com o jogador Neymar Jr.

“Tinha de 17 para 18 anos e foi um baita de um susto. Eu não estava namorando o pai do Davi e foi uma coisa assim: descobri que eu tava grávida com três meses e meio. Eu era uma adolescente”, disse.

Carol contou que tem a menstruação desregulada e, portanto, demorou a notar que estava grávida. “Tenho um problema muito sério com menstruação. Tem meses que não vem e meses que vem muito. Eu não tomava pílula, não era regulado. Durante quatro meses, minha menstruação veio normal. Então, você aí que pensa que a menstruação atrasa e tá grávida. Calma, pode ser isso mesmo!”, brincou.

“Eu não achava. Mas meu peito começou a crescer. Minhas calças não serviam. E eu tão inocente! Eu não achava que estava grávida’, disse.

A digital influencer disse ainda que quem suspeitou da sua gravidez foi sua mãe. “A gente foi no dia seguinte fazer o exame de sangue, nem de farmácia. E foi horrível. Eu pensei em um milhão de coisas. Pra mim, a minha vida tinha acabado. Eu estava terminado o terceiro colegial. Ia começar a viver! Pensava em fazer intercâmbio. Pensei: já era, acabou! Vou viver minha vida de mãe e é isso”, contou.

“Foi muito difícil ser mãe do filho do pai do Davi, que é muito famoso. Eu passei uns perrengues. As pessoas julgavam muito”, disse ainda.

“A gente começa a aprender, a viver a vida. Mas naquela época eu ligava muito. Minha mãe tirou celular de mim. Não entrava na internet. Eu tive problemas na minha gravidez. Comecei a ter perda de líquido. O Davi nasceu antes por conta de nervosismo. Foi perrengue. Faltava uma semana para fazer oito meses. Era uma gravidez de risco”, completou.

Fonte: Vírgula UOL