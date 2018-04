Carne Doce integra line-up do festival XXXbórnival, que tem Boogarins, Letrux e mais

(Foto: Rodrigo Gianesi) Carne Doce

Leia maisEddie Vedder canta ‘Black’ com brasileiro vocalista de banda …Pearl Jam, Foo Fighters, Roger Waters e mais: 25 shows …

A banda goiana Carne Doce acaba de ser anunciada no line-up da primeira edição do XXXbórnival, que rola dia 26 de maio na Audio, em São Paulo. O festival celebra os cinco anos da conhecida festa XXXbórnia e já tem confirmado os nomes de Boogarins, Letrux, Teto Preto, 2de1, Raça, Terno Rei, Yatho e Strobo.

O show do Carne Doce no festival terá um gostinho especial: será a última apresentação da turnê do álbum Princesa, segundo da carreira e que consolidou a banda no circuito autoral nacional. Após o evento, o grupo liderado pela vocalista Salma Jô entrará em estúdio para trabalhar no terceiro disco, ainda sem previsão de lançamento.

(Foto: Rodrigo Gianesi) Carne Doce

Além dos 10 shows (a última atração será anunciada ainda), o XXXbórnival terá 6 live-acts, 4 djs, feira de expositores e food trucks. Serão 12 horas seguidas da atmosfera única criada pela festa XXXbórnia.

Sobre a XXXbórnia

A XXXbórnia é realizada desde 2013 pela gravadora e selo independente Freak, e se tornou um dos principais palcos do circuito autoral de São Paulo. Mesclando estilos e com uma extensa programação, a festa já recebeu shows de parte importante da nova geração da música brasileira, somando 38 edições em quase meia década de atividade.

SERVIÇO:

Festival XXXbórnival – com Carne Doce, Boogarins, Letrux, Teto Preto, 2de1, Raça, Terno Rei, Strobo, Yatho e mais.

Quando: 26 de maio (sábado), à partir das 17h

Onde: Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda, São Paulo

Ingressos: www.ticket360.com.br

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Radiohead

20 de abril no Rio de Janeiro, e 22 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Saxon

3 de maio em São Paulo.

Créditos: reprodução

Jason Derulo

8 de maio em São Paulo, e 10 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Ozzy Osbourne

13 de maio em São Paulo, 16 em Curitiba, 18 em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Radiohead

20 de abril no Rio de Janeiro, e 22 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Saxon

3 de maio em São Paulo.

Créditos: reprodução

Jason Derulo

8 de maio em São Paulo, e 10 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Ozzy Osbourne

13 de maio em São Paulo, 16 em Curitiba, 18 em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Mais galerias

Fatos marcantes da vida de Cazuza

Gorillaz em São Paulo

Depeche Mode no Allianz Parque, em SP

Mais galerias

Fatos marcantes da vida de Cazuza

Gorillaz em São Paulo

Depeche Mode no Allianz Parque, em SP

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1260327’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL