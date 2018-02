Carnavalesca vira notícia internacional após parte de baixo de sua fantasia cair

(Foto: reprodução The Sun/AP)

Leia maisCarnaval 2018: Ex-BBB Diego Alemão leva fora de loira na …Paris Hilton, Diplo e mais famosos internacionais que estão …

Tarine Lopes passou por uma situação complicada neste sábado, 10, em São Paulo: ao desfilar pela escola de samba X-9 Paulistana no Sambódromo do Anhembi, a parte de baixo de sua fantasia caiu, quase expondo a sua região íntima frontal. O momento acabou virando notícia nos maiores sites do mundo, como o The Sun, Mirror, Metro e Daily Mail.

Na cena, antes que sua genitália fosse exposta, Tarine logo percebeu que a tanga tinha caído e, em um ato de rapidez, coragem e profissionalismo, segurou a peça da fantasia e terminou o desfile sambando numa boa. Foi exatamente a atitude dela que chamou a atenção da mídia internacional.

Nesta segunda, 12, o Daily Mail noticiou: “Rainha do Carnaval sofre problema em sua fantasia e sua tanga minúscula fica aberta (mas ela continua dançando)”, enquanto o Metro escreveu: “Dançarina de Carnaval continua como profissional depois que sua tanga cai”. O The Sun brincou: “A tanga se foi! De topless, tanga da Rainha do Carnaval cai e ela conduz selvagemente a celebração em São Paulo”.

Confira ao momento abaixo:

Carnaval 2018: blocos imperdíveis no Rio de Janeiro

1 de 20

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Chora Aqui na Minha Mão

Quando: quinta-feira (8)/ Onde: Rua dos Arcos, entre a Fundição e a Lavradio, Lapa/ Horas: 18h

Créditos: reprodução

Batuke Nuclear

Quando: quinta-feira (8)/ Onde: Rua Candelária com Rua Teófilo Otoni, Centro/ Horas: 18h

Créditos: reprodução

Bloco dos Aposentados

Quando: sexta-feira (9)/Onde: Buraco do Lume (Avenida Nilo Peçanha), Centro/ Horas: 17h

Créditos: reprodução

Carmelitas

Quando: sexta-feira (9)/ Onde: Esquina da Ladeira de Santa Teresa com Rua Dias de Barros, Santa Teresa/ Horas: 13h

Créditos: reprodução

Escorrega Mas Não Cai

Quando: sexta-feira (9)/ Onde: Praça da Harmonia, Saúde/ Horas: 16h

Créditos: reprodução

Bloco da Favorita

Quando: sábado (10)/ Onde: Praia de Copacabana, Copacabana/ Horas: 8h

Créditos: reprodução

New Kids on The Bloco

Quando: sábado (10)/ Onde: Orla de São Conrado, em frente ao Golfe Club, São Conrado/ Horas: 8h

Créditos: reprodução

Carioca da Gema

Quando: sábado (10)/ Onde: Rua dos Arcos, 24 – em frente à Fundição Progresso, Lapa/ Horas: 15h

Créditos: reprodução

Exagerado

Quando: domingo (11)/ Onde: Praça Tiradentes, Centro/ Horas: 16h

Créditos: reprodução

Só Cachaça

Quando: domingo (11)/ Onde: Rua Nabuco de Freitas, Centro/ Horas: 16h

Créditos: reprodução

Simpatia é Quase Amor

Quando: domingo (11)/ Onde: Teixeira de Melo, Praia, Ipanema/ Horas: 14h

Créditos: reprodução

Não Deixe o Rock Morrer

Quando: segunda-feira (12) / Onde: Rua Álvaro Ramos, Botafogo/ Horas: 14h

Créditos: reprodução

Sargento Pimenta

Quando: segunda-feira (12)/ Onde: Aterro do Flamengo, entre o Mam e a Marina da Glória, Aterro/ Horas: 8h

Créditos: reprodução

Picada de Primeira

Quando: segunda-feira (12) / Onde: Rua dos Arcos, 24 – em frente à Fundição Progresso, Lapa/ Horas: 16h

Créditos: reprodução

Embalo de Santa Tereza

Quando: terça-feira (13)/ Onde: Largo da França, Santa Teresa/ Horas: 15h

Créditos: reprodução

Enxota que eu vou

Quando: terça-feira (13)/ Onde: Praça Tiradentes, Centro/ Horas: 16h

Créditos: reprodução

Bicho Solto com Desculpa Pra Beber

Quando: terça-feira (13)/ Onde: Estacionamento do Cobal do Humaitá, Humaitá/ Horas: 17h

Créditos: reprodução

Ainda Aguento

Quando: quarta-feira (14)/Onde: Praia da Engenhoca, Ilha do Governador/ Horas: 11h

Créditos: reprodução

Batuque das Meninas

Quando: quarta-feira (14)/Onde: Largo do Machado, Catete/ Horas: 15h

Créditos: reprodução

Me Enterra na Quara

Quando: quarta-feira (14)/ Onde: Praça Odílio Costa, Santa Teresa/ Horas: 15h30

Créditos: reprodução

Mais galerias

Carnaval

Carnaval 2018: famosos internacionais no Brasil

Carnaval

Carnaval na Holanda é festa à fantasia

Carnaval

Musas que gostaríamos de ver além do Carnaval

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL