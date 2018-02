Carnaval terá opção rock’n’roll em Cuiabá

Para aqueles que querem fugir da cadência das marchinhas de samba e curtir o velho e bom rock’n’roll, o Malcom traz a solução: a quarta edição do CarnaMalcom. O evento, que terá início nesta quarta (7.02) e segue até a próxima terça (13.02), irá reunir mais de 20 atrações e diversos estilos musicais em Cuiabá. Uma alternativa para aqueles que preferem trocar a bateria das escolas de samba pelos riffs de guitarra.

Em prol de sacudir a galera mais do que os famosos sambas-enredos na Sapucaí, o Pub convocou músicos conhecidos da casa para agitar a folia. Abram alas que irão passar pelo palco do Malcom atrações como Raphael Koury, Ponto Seis, Ménage, Imitáveis, Henrique Maluf & Cerrado Groove, MpRock, Pop Mart, Rhox (com clássicos do Raça Negra), Back 2000, Henrique Miranda, Heróis de Brinquedo e Synger´s Band.

Quer aquecer o gogó? Nesta quarta (7.02), o palco pode ser seu com o projeto “Eu, Eu Mesmo e a Banda”, um karaokê ao vivo, com o suporte dos músicos da casa. Aliás, se é pra brincar – e ser feliz –, prepare a sua fantasia. Tal qual canta Chico Buarque em “Noite dos Mascarados”, no Carnaval “seja o que quiser”. Logo, nesta sexta (9.02), o público será convidado a ousar nos adereços e balangandãs para se sintonizar com os agitos no reino de Momo.

“Quem disse que o Carnaval precisa ser apenas de samba tradicional? A folia também é do rock e de tantos outros estilos musicais. Tanto que, desde a primeira edição do CarnaMalcom, a ideia é proporcionar ao público uma opção fora dos moldes tradicionais, mas que também é cheia de malemolência tupiniquim. A galera vem em peso e se diverte em noites memoráveis. Será uma grande festa”, comenta Alexandre Matozo, um dos proprietários do Grupo Malcom.

Nem só de rock será a folia no Malcom. Os fãs de música eletrônica também serão contemplados no Club – com baladas guiadas por DJs como Edinho Martins, Binho Pouzo, Serginho Moraes, Julio Neto, Danilo Soares, Ze Curvo, Igor Felipe e Casteli b2b Bedin. Vale ressaltar que a entrada concede o direito a circular pelos dois ambientes do Grupo Malcom.

SERVIÇO – Endereço: Avenida Miguel Sutil, número 10.240 – Bairro Santa Rosa (Ao lado do Gran Odara Hotel). Mais informações pela fanpage: www.facebook.com/malcompub

PROGRAMAÇÃO – 4º CARNAMALCOM

7.02 | Quarta Karaokê (Pub) – Eu, Eu mesmo e A Banda | Portaria – R$5

8.02 | Quinta Pop Rock (Pub) – Raphael Koury + Ponto Seis | Portaria – R$12 | Ladies Free até às 22h

9.02 | Sexta Fantasia (Pub e Club) – Ménage + Imitáveis + Edinho Martins (house) + Binho Pouzo (house) | Portaria – Com fantasia R$40 e sem fantasia R$50 | Open drink (das 22h às 2h)

10.02 | Sábado Balada (Pub e Club) – Henrique Maluf & Cerrado Groove + MpRock + Serginho Moraes (flash back) + Julio Neto (flash back) | Portaria – R$12

11.02 | Domingo Pop (Club) – Banda Pop Mart + Rhox toca Raça Negra + DJ Danilo Soares | Portaria – R$12 | Ladies Free até às 22h

12.02 | Segunda Rock´n’Roll (Pub e Club) – Back 2000 + Henrique Miranda + Basement: Ze Curvo, Igor Felipe, Casteli b2b Bedin | Portaria – R$12

13.02 | Terça Gorda (Pub) – Heróis de Brinquedo + Synger´s Band | Portaria – R$12 | Ladies Free até às 22h