Carnaval do Distrito Federal conta com efetivo de 5,5 mil policiais militares

O carnaval do Distrito Federal de 2018 terá a atuação de um efetivo de 5,55 mil policiais militares. A expectativa do governo do Distrito Federal é que cerca de 2 milhões de pessoas participem da folia. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o esquema foi previsto para aumentar a segurança da população nos blocos e festas de rua da cidade.



Os dias de maior movimento no carnaval de Brasília devem ser o domingo e a terça-feiraWilson Dias/Agência Brasil

A operação foi montada com base nas estatísticas do carnaval do ano passado e terá maior reforço da Polícia Militar no domingo (11) e na terça-feira (13), datas com previsão de maior movimento. A estimativa de público é de, respectivamente, 546 mil pessoas — nos 33 eventos do dia; e de 500 mil, em 23 atrações.

O esquema de segurança não prevê a revista em todos os foliões que comparecerem aos blocos e festas. As forças policiais vão abordar apenas pessoas que apresentem algum comportamento suspeito. Segundo o chefe do Departamento Operacional da PMDF, o coronel Marcilon Back, em 2017, a ocorrência mais grave foi uma tentativa de homicídio em local afastado das áreas de festa.

As equipes da PM estarão em viaturas, no policiamento a pé, a cavalo, de trânsito, em motocicleta, com helicóptero e com as equipes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Batalhão de Operações de Choque (BPChoque).

Fonte: Agência Brasil