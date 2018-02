Carnaval 2018: Ex-BBB Diego Alemão leva fora de loira na Sapucaí

(Foto: divulgação) Diego Alemão

Todo mundo leva fora na vida, certo? Só que, se você é uma pessoa famosa e toma um ‘toco’ em público todo mundo fica sabendo. Se tiver um fotógrafo por perto, piorou, pois está tudo registrado. A situação ‘chata’ aconteceu com Diego Alemão, vencedor do BBB 7 (quem se lembra dele?), durante o Carnaval.

Alemão esteve em um dos camarotes da Sapucaí neste domingo, e lá pelas 2h da madrugada de segunda, o loirão chegou jogando charme em uma loira achando que ia levar a melhor. Só que a moça não quis nada com o ex-BBB e quando ele tentou beijá-la na boca, ela simplesmente virou o rosto. Fuén!

Não se preocupe Alemão, isso acontece com todo mundo. É normal.

Confira o momento abaixo: As infos são do Extra.

(Foto: reprodução)

