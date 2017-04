Carmen Sandiego vai voltar com voz de Gina Rodriguez em uma série na Netflix

Se você foi uma criança que cresceu nos anos 90, você certamente conhece o nome “Carmen Sandiego”. Um dos jogos mais famosos de PC, Mega Drive e outras plataformas, Where In The World Is Carmen Sandiego conquistou uma geração com suas charadas e virou até uma série animada no começo daquela década.

Tudo indica que agora ela terá uma nova vida, dessa vez no Netflix, segundo o site Tracking Board. O serviço de filmes e séries on demand já encomendou 20 episódios de Carmen Sandiego e aparentemente já foi selecionado até quem vai dar voz a uma das vilãs mais famosas do mundo: Gina Rodriguez, protagonista de Jane the Virgin.

A franquia sempre foi tradicionalmente educativa e a série da Netflix pretende seguir na mesma linha. Nos jogos de Carmen Sandiego, o jogador precisava seguir pistas e descobrir em que lugar do mundo ela estava se escondendo.

