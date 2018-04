Carlos Marin, do Il Divo, traz show solo a SP: ‘Espetáculo completo para todas as idades’

(Foto: divulgação) Carlos Marin

No dia 11 de agosto, Carlos Marin, do conhecido grupo musical Il Divo, trará seu show solo, In Concert, pela primeira vez ao Brasil. A apresentação única no país acontecerá no Tom Brasil, em São Paulo e os ingressos já estão à venda.

“É um espetáculo completo para todas as idades. Um concerto para dançar. Ninguém vai ficar parado”, afirma Marin em entrevista exclusiva ao Virgula. O cantor lírico esteve recentemente em São Paulo para promover o show e adianta: “É uma apresentação inspirada nos grandes espetáculos da Broadway. Trarei comigo uma uma big band de 20 músicos e 12 bailarino(a)s, que também são acrobatas”.

No palco, Marin interpretará canções de seus artistas favoritos como Frank Sinatra, Elvis Presley, Freddie Mercury e Tom Jones, só para citar alguns nomes. “Amo cantar Sinatra e Elvis. Mas, Tom Jones é o meu preferido de todos. Desde criança sou um grande fã, pois na minha casa o meu pai sempre colocava músicas dele para tocar”, relembra o cantor, que nasceu na Alemanha e viveu na Espanha após os 12 anos de idade.

Falando espanhol com português, o famoso ‘portunhol’, Carlos explicou na entrevista de onde vem o seu estilo que funde a música clássica com o pop e rock, muito conhecido no Il Divo também: “Como eu também escutava muita ópera quando pequeno, acabei unindo esses gêneros no meu estilo de fazer música”.

Brasil

Marin também possui uma paixão pelo nosso país. Na conversa, revelou que é um amante das mulheres brasileiras e, atualmente uma chamou a sua atenção: Anitta. “Vi um clipe da Anitta e fiquei completamente fascinado”, diz ele. “As mulheres brasileiras me encantam muito. Como sou o único solteiro do grupo (Il Divo), posso dizer que o Brasil é o meu lugar favorito (risos)”.

Para quem for vê-lo no espetáculo de São Paulo, poderá presenciar alguma surpresa, segundo adianta ele, fazendo suspense. “Com certeza vou preparar algo especial para o público brasileiro, que, além de apaixonado, é muito excitante. Todo artista tem que estar 150% preparado quando se apresenta no Brasil”, diz.

“Quem sabe eu não cante alguma canção do Roberto Carlos no show? Sempre o ouvi em toda a minha vida porque ele era muito conhecido na Espanha”, fala Marin. “Ou eu poderia convidar a Anitta para participar. O que você acha? Não seria fantástico?”, finaliza com uma risada.

(Foto: reprodução/ Facebook)

SERVIÇO:

Carlos Marin (Il Divo) in Concert

Quando: 11 de agosto (sábado)

Onde: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro, São Paulo

Horário: 22h (Abertura da c asa às 20h)

Preços: De R$100 a R$360

Ingressos: Ingresso Rápido

Radiohead

20 de abril no Rio de Janeiro, e 22 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Saxon

3 de maio em São Paulo.

Créditos: reprodução

Jason Derulo

8 de maio em São Paulo, e 10 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Ozzy Osbourne

13 de maio em São Paulo, 16 em Curitiba, 18 em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Fonte: Vírgula UOL