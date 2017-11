Carlos Brito assume Casa Civil

O ex-deputado estadual Carlos Brito assumiu interinamente a Casa Civil no lugar de Max Russi (PSB). Max e o secretário de Cidades, Wilson Santos (PSDB), reassumiram seus mandatos na Assembleia Legislativa para apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018, que será votada nas próximas semanas. Brito já atua como secretário adjunto da Casa Civil há mais de um ano. Já na secretaria de Cidades, quem substitui Wilson é a adjunta Juliana Ferrari. Eles devem retornar aos cargos até o dia 15 de dezembro. Para quem não se recorda, Carlos Brito já foi secretário chefe da Casa Civil no primeiro mandato do governo Blairo Maggi (PP), em 2003.