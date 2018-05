Cargas vivas estão há 50 horas sem alimentação, diz associação

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) alertou hoje (24) que os caminhoneiros, que estão há quatro dias parados por rodovias de mais de 20 estados do país, estão descumprindo a promessa de liberar a circulação de veículos que transportam carga viva. Em nota, a entidade diz que começou a receber relatos de que cargas vivas estavam sem alimentação há mais de 50 horas.

A ABPA também relata que vários caminhões de ração estão paradas, sendo que a situação nas granjas produtoras é “gravíssima”, com falta de insumos e risco iminente de fome para os animais. “A cadeia produtiva da avicultura e da suinocultura do país iniciou esta quinta-feira com 120 plantas frigoríficas paradas – produtoras de carne de frango, perus, suínos e outros. Mais de 175 mil trabalhadores estão com atividades suspensas em todo o país”, informa a nota da entidade.

A ABPA ressalta que os danos ao sistema produtivo são graves e demandarão semanas até que se restabeleça o ritmo normal em algumas unidades produtoras. “A ABPA, portanto, apela ao movimento dos caminhoneiros pelo cumprimento da promessa com a liberação do transporte de animais e rações em todos os bloqueios, além da retirada mínima de produtos nas fábricas para a retomada da produção. Os protestos são justos, mas é preciso bom senso e evitar a perpetuação desta situação aos animais”, informa a entidade.

Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, os caminhoneiros não estão proibindo a passagem de veículos que transportam itens essenciais como remédios nem cargas vivas, produtos perecíveis ou oxigênio para hospital. Ônibus com passageiros e ambulâncias também estão podendo passar pelos bloqueios.

Fonte: Agência Brasil