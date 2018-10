Cardi B se entrega à polícia após briga em NY

Cardi B

Cardi B se entregou ao Departamento de Polícia de Nova York depois de ter se envolvido uma briga em um clube de striptease no Queens no sábado. Ela foi a uma delegacia de Flushing esta manhã antes das 10 da manhã.

Um oficial da NYPD disse à Us Weekly que a briga aconteceu no Angels Strip Club por volta das 3h da manhã de sábado, e duas mulheres “foram atacadas com cadeiras, garrafas e outros itens”.

Essas duas mulheres, de acordo com o TMZ, eram as irmãs garçonetes, Jade e Baddie Gi. De acordo com várias fontes da emissora, Cardi B acreditava que Jade havia dormido com o marido dele, Offset. As mulheres ficaram feridas, mas recusaram atendimento médico.

As acusações específicas que o Cardi B enfrentará não foram compartilhadas, embora a TMZ relate que provavelmente serão duas acusações de contravenção por imprudência e conduta desordeira. Cardi não será presa, mas receberá uma intimação para comparecer ao tribunal.

Cardi havia supostamente ordenado um ataque contra as irmãs antes, fazendo com que seu grupo jogasse garrafas e cadeiras nelas em 29 de agosto. Outro incidente surgiu durante o episódio de Queen Radio de Nicki Minaj, onde ela falou sobre sua própria luta com Cardi.

“Você está pegando garotas por causa do que o seu homem está fazendo?” Minaj disse. “Cadelas verdadeiras nunca fazem isso. Você nunca ataca a mulher. Você nunca ataca a mulher! Você resolve isso a porra do seu homem…. Você está com raiva e está triste e isso não é engraçado e isso é não é sobre atacar, isso é sobre conseguir alguma ajuda para esta mulher, esta mulher está na melhor fase de sua carreira e está aqui jogando garrafas e jogando sapatos?”, afirmou.

