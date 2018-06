Cardi B já sabe como vai contar para filha que foi stripper

Cardi B por Raven Varona

A rapper sensação Cardi B mostrou sua barriga de grávida ao lado de Offset para a capa da Rolling Stone, mas essa não é a única parte surpreendente da matéria. Em sua entrevista, Cardi descreve como ela vai lidar com falar com sua filha sobre ter sido stripper.

“Vou contar tudo a ela. Tudo ”, disse Cardi. “Você tem uma escolha. Eu poderia te manter. Eu poderia te mimar se você for para a faculdade. Ou se você quiser ser independente, vá em frente”, afirmou.

“Quando você é adolescente e tem 18, 19 anos, não consegue nenhum emprego que lhe pague mais de US$ 200 por semana”, continuou ela. “Você quer se tornar uma stripper? “Porque eu me tornei uma stripper porque eu não tenho escolha. Você vai ter sua bunda batida por n- que tem menos dinheiro do que você, menos educação do que você, mas eles vão se sentir melhor do que você, porque eles sentem que você precisa deles. Você quer viver assim? É assim que vou falar com meu filha.”

