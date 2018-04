Cardi B confirma gravidez e Offset comemora: ‘nos sentimos abençoados’

Cardi B e Offset estão noivos desde o último ano

A rapper Cardi B confirmou gravidez no programa de TV Saturday Night Live um dia após o lançamento do álbum Invasion of Privacy. A divulgação em turnê pode ser afetada, segundo o site Billboard. Ela está esperando um filho do namorado Offset, que a pediu em casamento durante um show no último ano.

Leia mais"Gravidez não é doença", diz especialista sobre Beyoncé esperando …Khloé Kardashian posa de topless aos oito meses de gravidez

Ela estava apresentando o hit Be Careful quando fez o anúncio. Vestida de branco a famosa deixou a barriguinha saliente aparecer. “Nos sentimos abençoados”, escreveu Offset em sua conta do Twitter sobre a gravidez da namorada.

A gravidez de Kylie Jenner

Video “Para Nossa Filha” reúne momentos da gravidez de Kylie Jenner

Créditos: Youtube/ Reprodução

Fonte: Vírgula UOL