Caravana Mekukradjá traz visibilidade à literatura indígena em SP

O Projeto Caravana Mekukradjá – Literatura Indígena em Movimento acontece neste sábado (21) e domingo (22) na Caixa Cultural São Paulo. O evento gratuito com atividades para todas faixas etárias pretende divulgar o movimento da literatura indígena. O público poderá assistir a contação de histórias, apresentações de danças, cantos, pinturas corporais e conversas com Daniel Munduruku, idealizador do projeto, e com Aurilene Tabajara, Cristine Takuá e Cristino Wapichana, autores e professores indígenas convidados para essa edição.

As duas apresentações (sábado e domingo) terão três horas de duração. Após a contação de história, os participantes poderão assistir a uma apresentação de canto e dança, vivenciar pinturas corporais e te a oportunidade de compartilhar experiências e impressões com os indígenas presentes.

Os convidados são nomes representativos da diversidade indígena do país.Aurilene Tabajara é escritora cordelista e autora do livro Magistério Indígena em Verso e Prosa e Cristine Takuá é professora da Escola Estadual Indígena Txeru Ba’e e Kuai’ e representante titular no Núcleo de Educação Indígena na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Já Cristino Wapichana é autor de A Boca da Noite, livro que recebeu Prêmio de Melhor Livro para Crianças da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e ficou em 3º lugar na modalidade Infantil do Prêmio Jabuti 2017.

A Caixa Cultural São Paulo fica na Praça da Sé, número 111, Centro. As apresentações estão programadas para as 15h e a entrada é gratuita.

Fonte: Agência Brasil