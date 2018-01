Caravana adiada

O Governo do Estado adiou a data de início da 12ª Caravana da Transformação, que seria realizada neste mês no município de Cáceres. A decisão de adiar o início do evento foi baseada em uma Nota Técnica da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica sobre um surto de conjuntivite viral que está incidindo em Mato Grosso. Com a decisão, a 12ª Caravana da Transformação teve sua data alterada para o período de 25 de fevereiro a 09 de março, sendo que os ‘Dias de Cidadania’ serão em 01, 02 e 03 de março.