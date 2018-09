Cara Delevigne diz que se sentiu envergonhada após sofrer assédio sexual

Cara Delevigne

Cara Delevigne voltou a falar sobre um caso de assédio que sofreu, em sua conta no Twitter, na última quinta-feira (27)

A modelo usou a tag #WhyIDidntReport (Por que eu não denunciei) para dizer que se sentiu envergonhada. “Me senti envergonhada com o que aconteceu e não quis arruinar a vida de alguém publicamente, mesmo que essa pessoa tenha arruinado a minha”, afirmou.

A hashtag tem relação com uma fala de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que afirmou que as vítimas deveriam informar as autoridades no momento do incidente.

Cara já tinha feito um relato em 2017 sobre o assédio sexual que sofreu, em um post no Instagram. Relembre, na íntegra, aqui:

“Quando eu comecei a trabalhar como atriz, eu estava trabalhando em um filme e recebi uma ligação de Harvey Weinstein perguntando se eu tinha dormido com algum das mulheres com quem fui vista na mídia. Foi uma ligação muito estranha e desconfortável… Não respondi nenhuma de suas perguntas e tentei me livrar daquilo, mas, antes de eu desligar, ele disse que se eu fosse gay ou decidisse estar com uma mulher em público eu jamais conseguiria o papel de uma mulher hétero ou dar certo como uma atriz em Hollywood.

Um ou dois anos depois, eu fui a uma reunião sobre um novo filme com ele e um diretor no lobby de um hotel. O diretor saiu da reunião e Harvey pediu para eu ficar e conversar com ele. Assim que ficamos sozinhos, ele começou a se gabar sobre todas as atrizes com quem dormiu e como ele fez suas carreiras, e disse outras coisas impróprias de natureza sexual. Ele, então, me convidou para seu quarto. Eu rapidamente recusei e perguntei a sua assistente se meu carro estava do lado de fora. Ela disse que não e que ia demorar, e que eu deveria ir para o quarto dele.

Naquele momento, eu me senti muito impotente e assustada, mas não queria demonstrar isso esperando estar errada sobre aquela situação. Quando eu cheguei (no quarto), eu estava aliviada por encontrar outra mulher em seu quarto e pensei imediatamente que estava segura. Ele pediu para eu e ela nos beijarmos e ela meio que começou a avançar em sua direção. Eu rapidamente me levantei e perguntei se ele sabia que eu cantava. E eu comecei a cantar. Achei que aquilo melhoraria a situação, mais profissional, como um teste. Eu estava muito nervosa. Depois de cantar, eu disse mais uma vez que precisava ir embora. Ele me acompanhou até a porta e parou em frente, tentando beijar a minha boca. Eu o parei e consegui sair do quarto.

Eu ainda consegui o papel no filme e sempre pensei que ele me deu isso por conta do que tinha acontecido. Desde então, eu me senti estranha por ter feito aquele filme. Eu pensei que não merecia aquele papel.

Eu ainda consegui o papel no filme e sempre pensei que ele me deu isso por conta do que tinha acontecido. Desde então, eu me senti estranha por ter feito aquele filme. Eu pensei que não merecia aquele papel.

Eu estava muito hesitante em revelar o que aconteceu… Eu não queria magoar sua família. Me senti culpada, como se eu tivesse feito algo errado. E também fiquei aterrorizada que esse tipo de coisa tenha acontecido com tantas mulheres que eu conheço e nenhuma delas falou sobre isso por medo. Eu quero que mulheres e garotas saibam que ser vítima de abusa ou estupro NUNCA é culpa delas e não falar sobre isso vai semore causar mais dano do que contar a verdade.

Estou aliviada por poder compartilhar isso… Eu realmente me sinto melhor e sinto orgulho das mulheres que foram corajosas o suficiente para falar… Isso não é fácil, mas há força entre nós. Como eu disse, isto é apenas o começo. Em toda indústria e especialmente em Hollywood, homens abusam de seu poder usando o medo e saem livres disso. Isso deve parar. Quanto mais falamos sobre isso, menos poder damos a eles. Eu insisto que todas vocês falam e digo a todos que defendem esses homens que vocês são parte do problema”.

Pitty

Pitty sofreu violência dentro de casa. Em 2003, a cantora baiana afirmou que uma empregada da casa a levava para o banheiro e fazia carícias impróprias.

Créditos: Twitter

Rita Lee

A cantora foi abusada ainda na infância por um técnico de máquina de costura que estava em sua casa. Ela detalhou o episódio em sua autobiografia. “Quando escrevi como o fato ficou impresso na minha memória, meio que desencantou por si só. A ferida foi curada”, disse ela em entrevista à Folha de SP.

Créditos: Twitter

Lady Gaga

Em 2014, Lady Gaga falou pela primeira vez do estupro sofrido aos 19 anos, por um produtor musical. Ela passou anos acreditando que a violência era de sua responsabilidade. “Não sabia como não me culpar”.

Créditos: Twitter

Oprah Winfrey

Oprah sofreu uma série de violências na infância, até a consumação do estupro aos 9 anos. Segundo ela, qualquer um que tenha passado por algo semelhante precisa passar a vida tentando reconstruir e resgatar a própria autoestima.

Créditos: Twitter

Luiza Brunet

No livro “Made in Brazil”, a modelo e atriz revelou ter sido abusada enquanto trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família. O agressor era vizinho da família para quem Luiza trabalhava.

Créditos: Twitter

Xuxa

A apresentadora revelou ao Fantástico ter sofrido abusos aos 13 anos. “Nós achamos que somos culpados. Eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa: ou era minha roupa ou era o que eu fazia que chamava a atenção. Então, ao invés de falar para as pessoas, eu tinha vergonha, me calava, me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada”.

Créditos: Twitter

Rachel Ripani

Em 2015, a atriz revelou ter sido estuprada aos 7 anos por um primo mais velho. “Tudo o que eu conhecia do mundo mudava radicalmente naqueles minutos. Minha irmã percebeu que estávamos demorando para voltar e subiu, me salvando do que poderia acontecer ainda”

Créditos: Twitter

Gisele Itié

A atriz Gisele Itié revelou detalhes do abuso sofrido por um ex-namorado à revista Glamour, quando tinha 17 anos. Ela só conseguiu voltar a focar na carreira com o apoio da mãe e terapia.

Créditos: Twitter

Joanna Maranhão

A nadadora foi estuprada pelo ex-técnico Eugênio Miranda. Sua história inspirou a lei Joanna Maranhão, medida que determina que o prazo para que um crime sexual prescreva só comece a contar aos 18 anos da vítima, momento em que poderá denunciar

Créditos: Twitter

Kesha

A cantora Kesha precisou passar por uma reabilitação e inúmeras sessões de terapia após revelar ter sido estuprada pelo produtor musical Dr. Luke, que a forçou a misturar drogas e álcool antes do abuso. Kesha chegou a processar o agressor.

Créditos: Twitter

Pamela Anderson

A atriz sofreu abusos e diferentes formas de violência ao longo da infância e da adolescência. Aos dez anos, porém, Pamela foi estuprada pela babá que estava em casa. Ela sofreria mais dois abusos na adolescência.

Créditos: Twitter

Queen Latifah

Queen Latifah quebrou o silêncio de muitos anos e afirmou ter sido estuprada na infância por um adolescente que trabalhava na casa de seus pais.

Créditos: Twitter

Luana Piovani

Luana tinha por volta de 8 anos quando foi tocada de maneira imprópria. Isso a traumatizou e comprometeu diversas situações corriqueiras na vida da atriz, como uma ida ao ginecologista, por exemplo. “Foram umas quatro vezes esse abuso. E até hoje tenho certa dificuldade quando vou ao ginecologista. E acho que é por conta disso. Acho que a médica desconfiou porque eu tenho reações que sei que não comuns”, contou em entrevista à Rede Record.

Créditos: Twitter

Claudia Jimenez

A atriz afirmou, em entrevista à revista Quem, ter sido abusada ainda na infância, por um homem próximo ao seu pai. “Era menina e morava na Tijuca. Um senhor me bolinava. Ele comprava muitos chocolates e me convidava para entrar na casa dele”.

Créditos: Twitter

Monique Evans

Monique Evans afirmou ter sido estuprada aos 14 anos, episódio que estimulou um bloqueio sexual durante toda a vida adulta.

Créditos: Twitter

Helen Mirren

Helen Mirren contou à revista GQ que foi estuprada duas vezes na adolescência. À época, a atriz preferiu não denunciar, já que não era algo comum e orientado pelas autoridades.

Créditos: Twitter

Sinnead O'Connor

A cantora irlandesa afirmou, sem grandes detalhes, ter sido abusada dos 8 aos 13 anos de idade. Segundo ela, a violência causou traumas irreparáveis em sua vida.

Créditos: Twitter

Fiona Apple

Aos 12 anos, a cantora Fiona Apple foi abusada por um estranho no prédio em que morava. O trauma a tornou ainda mais introspectiva.

Créditos: Twitter

Cindy Lauper

A cantora fugiu de casa ainda jovem para escapar das tentativas de abuso do próprio pai. No início da carreira, em 1980, Cindy Lauper ainda fora forçada a ter uma relação sem consentimento com um homem estranho.

Créditos: Twitter

Fonte: Vírgula UOL