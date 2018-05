Capitão da PM morto em assalto é sepultado no Rio de Janeiro

O corpo do capitão da Polícia Militar (PM) Stephan Contreiras foi sepultado na tarde desta sexta-feira (4), no Cemitério Jardim da Paz, em Sulacap, zona oeste do Rio. O militar foi morto na quinta-feira (3), durante um assalto, quando pilotava sua moto, no bairro da Freguesia, na região de Jacarepaguá. Ele foi baleado por dois criminosos, que também estavam em uma moto, em uma tentativa de assalto.

O comandante da PM, coronel Luis Cláudio Laviano, esteve presente ao velório e ao sepultamento de Contreiras e demonstrou indignação com a morte do capitão, o 40º PM morto só este ano no estado do Rio de Janeiro.

“É um momento de dor, um comandante vir aqui sepultar um camarada de farda. É um momento de dor um comandante vir consolar a família de seu camarada. Mas podem ter certeza. Nós, policiais militares, não vamos nos curvar, não vamos desistir, vamos continuar lutando. Fizemos o juramento de preservar a vida do cidadão, mesmo com o sacrifício da própria vida”, desabafou Laviano, após o sepultamento do oficial, que atuava no 18º BPM (Jacarepaguá).

Por causa da morte de Contreiras, a polícia desencadeou ontem uma grande operação na comunidade de Cidade de Deus, de onde possivelmente seriam os assassinos, resultando na morte de quatro pessoas, em quatro feridos e na prisão de oito suspeitos. A Cidade de Deus conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), que poderá ser desativada em breve, por não ter correspondido ao objetivo de controlar o crime na região.

Fonte: Agência Brasil