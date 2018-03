Capital paulista estende vacinação contra febre amarela em novos bairros

Secretaria Municipal da Saúde decidiu incluir os bairros de Itaim Bibi e do Morumbi na segunda fase da campanha de vacinação contra a febre amarelaDivulgação/Prefeitura Municipal de Vitória

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), decidiu incluir, a partir de hoje (7), os distritos de Itaim Bibi e do Morumbi, localizados na zona oeste de São Paulo, na segunda fase da campanha de vacinação contra a febre amarela, após a confirmação da morte de primatas não-humanos (epizootia) causada pela doença nos distritos de Santo Amaro e Campo Grande.

As regiões na zona oeste da cidade foram incluídas porque ficam próximas aos locais onde foram registradas as epizootias. Tanto Santo Amaro como Campo Grande já estão na lista de vacinação desde fevereiro. A Vila Matilde, localizada no lado extremo da cidade, também participa da campanha devido à epizootia no Parque do Carmo, ponto de referência de lazer para moradores da zona leste da capital.

A vacina estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS): Real Parque, Dr. José de Barros Magaldi e Meninópolis. É preciso retirar senha na recepção das unidades.

Segundo dados da SMS, foram confirmados 125 casos de morte de primatas não-humanos causadas pela febre amarela no município desde 2017. Na zona norte foram 104, na zona sul 19 e na leste, um. A segunda fase de vacinação começou no dia 25 de janeiro em 16 distritos, mas a situação epidemiológica fez com que as áreas fossem ampliadas, totalizando 11 regiões. A segunda fase foi prorrogada até 16 de fevereiro.

“A campanha de vacinação na capital já atingiu 46 dos 96 distritos. Até o primeiro semestre, queremos vacinar toda a cidade”, disse o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Wilson Pollara.

Até ontem (6) foram vacinadas 2.226.256 pessoas. Na primeira fase foram aplicadas 1.910.695 doses.

