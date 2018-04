Cão-demônio? Criatura sinistra é vista em ruas da Argentina

(Foto: reprodução/vídeo)

Uma criatura sinistra e assustadora foi vista nesta semana nas ruas de Totoras, em Santa Fé, Argentina. Uma mistura de cão com humano. Maior que um cachorro e que se move como um camelo.

De acordo com o canal do Youtube UFO Mania, trata-se de um ser extraterrestre de cerca de 2 metros e que odeia cachorros. Sua aparição seria explicação para as mortes recentes de alguns cães da região, incluindo um pastor alemão e um pitbull.

Um internauta comentou no vídeo do canal que viu a mesma criatura em 2005. “Nas Filipinas o chamamos de Aswang, um homem que se transforma em um tipo de monstro-cão. É um demônio que pode virar um gato ou um pássaro também”, escreveu outro.

A imagem viralizou e internautas estão tentando descobrir o que é. Também discutem se a imagem é real ou fake.

Confira abaixo:

Fonte: Vírgula UOL