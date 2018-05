Cão de Kid Vinil morre após quase um ano da morte do cantor

(FOto: reprodução/ Facebook) Kosmo e Kid Vinil

O adorável cão Kosmo, da raça Golden Retriever e xodó de Kid Vinil morreu, informou o advogado Jaime Gaeta nesta quarta, 17, pelo Facebook . O animal de 14 anos de idade não resistiu a um câncer no estômago e partiu após quase completar um ano da morte do dono. Kid Vinil faleceu em 19 de maio de 2017.

Jaime Gaeta, marido de Kid Vinil, escreveu na rede social: “Daqui a um ano não gostaria de lembrar da data de sua partida. Apenas a de seu nascimento, de sua chegada em casa aos 50 dias e sempre de sua permanência entre nós. É como acho que as lembranças devam ser preservadas”. No post, uma foto de Kosmo.

O relacionamento de Jaime Gaeta e Kid Vinil só se tornou público após a morte do artista. Em seu velório, Kosmo emocionou as pessoas ao ser fotografado se despedindo do dono no caixão.

(Foto: reprodução/ Facebook) Kosmo no velório de Kid Vinil

Confira o post de Jaime. Vá em paz, Kosmo <3

