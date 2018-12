Cantora e apresentadora de TV das Filipinas é eleita Miss Universo 2018

A filipina-australiana Catriona Magnayon Gray foi eleita a Miss Universo 2018. A cantora e apresentadora de TV levou a faixa na final do concurso que aconteceu em Bangkok.

Catriona nasceu em Queensland, na Austrália, filha de pai australiano e mãe filipina. Aos 24 naos, ela representou o país da mãe na competição.

Tamaryn Green, da África do Sul, e Sthefany Gutiérrez, da Venezuela, ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente. Francesca Hung, da Austrália, que estava entre as favoritas, se envolveu em polêmica e perdeu posições. Vazou um vídeo em que ela e outras duas competidoras fazem piada com a falta de inglês da candidata do Vietnã que, aliás, ficou na quinta colocação.

Miss Universo 2018

A filipina-australiana Catriona Magnayon Gray foi eleita a Miss Universo 2018

Créditos: Reprodução / Instagram

