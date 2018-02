Cantora Ana Vilela é pedida em namoro e faz declaração apaixonada

Reprodução/Instagram Ana Vilela

Cantora e compositora do hit Trem-Bala, Ana Vilela foi pedida em namoro neste Carnaval. Ela fez uma declaração apaixonada no seu Instagram.

Na publicação, ela falou sobre Madô ou Mexirica, como ela chama a namorada.

Leia na íntegra:

“Eu te conheci com 14 anos e nenhuma noção do mundo. Foi lindo e difícil, intenso e doloroso, perfeito e conturbado. As pessoas certas no momento errado. A gente precisava conhecer o mundo, entender a vida, olhar pra fora, pra dentro, pro outro. Fomos, separadas, aprendendo com a vida e nos preparando pro que eu acredito que sempre esteve escrito: nós. O tempo passou, e apesar de tudo você continua tão em mim que é até capa do meu disco, né? Ontem você me disse que queria fazer isso direito. Que queria cuidar bem de nós, e eu te diria sim pro resto da vida se você quisesse. E a gente tem tudo pra ser infinito. Sempre teve. Já disse, mexirica: Agora só paro de te namorar quando for sua vez de dizer sim. (Obrigada @rafavilelard por ajudar no pedido mais bonitinho do mundo)”.

Fonte: Vírgula UOL