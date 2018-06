Cantor Maluma tem quarto de hotel invadido em Moscou

O cantor Maluma e sua namorada, a modelo americana Natalia Barulich, tiveram seu quarto de hotel assaltado, em Moscou, na Rússia. Eles estão na cidade acompanhando os jogos da Copa do Mundo.

Segundo o site Daily Mail, o colombiano de 24 anos estava hospedado no Hotel Four Seasons localizado na região turística da cidade.

Uma bolsa da Louis Vuitton, 11 relógios de luxo, 10 óculos, três colares de ouro e diamantes da marca Cartier foram roubados. O prejuízo é estimado em 600 mil libras (aproximadamente R$ 2,9 milhões).

Ainda de acordo com o tabloide inglês, uma investigação já foi aberta para tentar solucionar o caso.

Fonte: Vírgula UOL