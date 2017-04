Cansou de filme bobo? Veja bons filmes de terror e suspense disponíveis na Netflix

Encontrar bons filmes na Netflix, daqueles que não nos deixam com a sensação de tempo de vida perdido, não é tarefa das mais árduas. Em gêneros clássicos como comédia, drama, ação e romance, é possível descobrir verdadeiros tesouros da sétima arte.

Quando falamos de terror e suspense, porém, o cenário não é lá muito animador. Alguns títulos, como “Boneco do Mal”, já viraram piada na minha casa, por exemplo. Impossível ter uma sessão de terror verdadeiramente assustadora desse jeito, né?

Com o fim das “estrelas de avaliação” dos filmes, é ainda mais fácil cair em armadilhas e acabar assistindo a filmes clichês e bobos na plataforma online. Pensando nisso, decidimos selecionar 9 filmes com avaliações interessantes no IMDb para quem quer um terrorzinho bom e básico para ver debaixo das cobertas, com as luzes apagadas.

Saiba mais na galeria abaixo:

Fonte: Vírgula UOL