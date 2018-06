Cansada da civilização, mulher deixa vida pra trás e vai morar no mato

(Foto: reprodução Instagram/ freeleethebananagirl)

Uma blogueira australiana de 37 anos que se identifica como Freelee, a Garota-Banana, cansou da sociedade e da vida na metrópole e fez uma transformação radical: foi morar no meio do mato. Ela e o namorado se mudaram para uma floresta na América do Sul.

Freelee e o ‘boy’ vivem como o casal do filme ‘Lagoa Azul’, sem roupas na maior parte do tempo e se alimentando do que a natureza oferece. Ela não usa maquiagem, não lava os cabelos e também não se depila. Vive como quer e sem nenhuma imposição social.

“Estou nua na selva, livre de roupas, marcas, sapatos, maquiagem e depilação”, diz ela ao DailyMail, revelando que já economizou cerca de R$ 15 mil em produtos.

O único contato que tem com a tecnologia é através de um laptop e por uma conta no Instagram, onde registra diariamente suas aventuras de ‘Jane’.

